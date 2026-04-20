5月4日に開かれる加茂谷鯉まつりを前に、阿南市の加茂谷地区で4月19日、鯉のぼりの飾り付けが行われました。加茂谷鯉まつりは、子どもたちの健やかな成長を願うとともに、地域の活性化を図ろうと毎年開かれています。19日は、那賀川河川敷に加茂谷中学校の生徒や地元有志など約50人が集まり、鯉のぼりの飾り付けをしました。川の対岸から伸ばした長さ120メートルのワイヤに、鯉のぼりを3メートル間隔で結びつけていく