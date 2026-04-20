敵地アスレチックス戦米大リーグ・ホワイトソックスの村上宗隆内野手が19日（日本時間20日）、敵地アスレチックス戦に「3番・一塁」で先発出場。5回に衝撃の8号2ランを放った。飛距離425フィート（約129.5メートル）の特大弾で、3戦連発。ドジャース・大谷翔平投手でもできなかったルーキーイヤーの“偉業”を米記者が伝えている。どこまで飛んだのか。3点リードの5回無死一塁、村上は相手左腕スプリングスが投じた変化球を強