現地４月18日に開催されたベルギーリーグ・プレーオフ２第３節のウェステロー戦（２−１）で、ゲンクの伊東純也が見事なアシストをマークした。スコアレスで迎えた67分、自陣左サイドでボールを収めると、利き足との逆の左足で正確なサイドチェンジのパスを供給。これを受けたザカリア・エル・ワフディが持ち込んで決めた先制ゴールをお膳立てした。この正確なロングパスに、インターネット上では、次のような絶賛の声が相次