【ワシントン共同】トランプ米大統領は19日、イラン船籍の貨物船が米国によるイランの港湾封鎖を破ろうとしたため、オマーン湾で停止させたと交流サイト（SNS）で発表した。米海軍艦艇が貨物船の機関室に穴を開けて止めたという。