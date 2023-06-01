現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、首位のアーセナルと２位のマンチェスター・シティが後者のホームで激突。優勝争いを占う、大注目の首位攻防戦が行なわれた。開始16分、細かいステップで中央突破したシェルキが先制点をマーク。アーセナルを猛追するシティが早速スコアを動かす。ただ、アーセナルは18分にすぐさま反撃。相手GKドンナルンマに猛プレスをかけたハバーツが上手く足に当てて押し込み、同点に追