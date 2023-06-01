マンCが首位攻防戦を２−１で制す！ハーランドが決勝弾！アーセナルはV逸危機…１試合消化の少ないライバルに３P差に迫られる
現地４月19日に開催されたプレミアリーグ第33節で、首位のアーセナルと２位のマンチェスター・シティが後者のホームで激突。優勝争いを占う、大注目の首位攻防戦が行なわれた。
開始16分、細かいステップで中央突破したシェルキが先制点をマーク。アーセナルを猛追するシティが早速スコアを動かす。
ただ、アーセナルは18分にすぐさま反撃。相手GKドンナルンマに猛プレスをかけたハバーツが上手く足に当てて押し込み、同点に追いつく。怪我で多くの試合を欠場した26歳のドイツ代表FWは、待望の今季リーグ戦初ゴールとなった。
スペクタクルな大一番は１−１で折り返すと、48分にCKからシティの大エース、ハーランドがセカンドボールに反応してシュートを放つが、枠を捉えきれない。
対するアーセナルは60分に猛烈なカウンターを発動。ハバーツがペナルティエリア内でウーデゴーからラストパスを受けるが、ドンナルンマにお返しとばかりにスーパーセーブで防がれ、決定機を逃す。
互いにチャンスを作るなか、65分にハーランドが体勢を崩しながらも左足で流し込み、ホームチームが勝ち越しに成功する。
勝点差キープのため、せめて引き分けで終えたいアウェーチームは、終盤にかけてトロサール、ホワイト、ヨケレスを投入。しかし、アーセナルが２点目を奪うことはできなかった。
２−１でタイムアップ。稀代の名将ペップが率いるシティが激戦を制し、１試合消化が多いアーセナルとの勝点差を３に縮めた。
22年ぶりのリーグ制覇を目指すアルテタ監督のチームは、極めて痛恨の敗戦でV逸危機だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石は世界最高峰のストライカー！ハーランドの決勝弾
開始16分、細かいステップで中央突破したシェルキが先制点をマーク。アーセナルを猛追するシティが早速スコアを動かす。
ただ、アーセナルは18分にすぐさま反撃。相手GKドンナルンマに猛プレスをかけたハバーツが上手く足に当てて押し込み、同点に追いつく。怪我で多くの試合を欠場した26歳のドイツ代表FWは、待望の今季リーグ戦初ゴールとなった。
スペクタクルな大一番は１−１で折り返すと、48分にCKからシティの大エース、ハーランドがセカンドボールに反応してシュートを放つが、枠を捉えきれない。
互いにチャンスを作るなか、65分にハーランドが体勢を崩しながらも左足で流し込み、ホームチームが勝ち越しに成功する。
勝点差キープのため、せめて引き分けで終えたいアウェーチームは、終盤にかけてトロサール、ホワイト、ヨケレスを投入。しかし、アーセナルが２点目を奪うことはできなかった。
２−１でタイムアップ。稀代の名将ペップが率いるシティが激戦を制し、１試合消化が多いアーセナルとの勝点差を３に縮めた。
22年ぶりのリーグ制覇を目指すアルテタ監督のチームは、極めて痛恨の敗戦でV逸危機だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】流石は世界最高峰のストライカー！ハーランドの決勝弾