「かわいい」は若い女子たちのキーワード。人からどう見られるかを気にするあまり、自ら率先して「今日は寝不足でブスだから写真撮りたくない」と言ったりもする。大人からみると痛々しい面もあるのだが、それが令和の今を生きる10代女子たちのありようなのだ。【マンガ】娘が巣立った途端に夫が「離婚したい」と言い出して…。46歳で“独り”に戻って気づいたことなかなかマスクを外さなかった娘「うちの娘、最近ようやくマスクを