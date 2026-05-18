お笑いコンビ「とろサーモン」の久保田かずのぶ（46）が17日に放送されたテレビ東京「有吉ぃぃeeeee!そうだ!今からお前んチでゲームしない?」（後10・00）に出演。部活動に打ち込んでいた学生時代、中学・高校ともに全国の舞台に立っていたという驚きの経歴を明かした。今回はお笑いコンビ「タカアンドトシ」のタカの50歳誕生日を祝した「バースデー記念!タカ＆脇田が芸能界最強ダブルスを目指し7番勝負!」企画が放送され、「