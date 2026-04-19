金沢市は市内中心部を流れる辰巳用水のルートや役割などを紹介する動画を制作し、ネット配信での公開を始めました。藩政期に造られた金沢市の辰巳用水は犀川上流を取水口に市内を流れ、兼六園の曲水の水源として利用されています。金沢市では「用水のまち」の魅力を発信するため辰巳用水のルートや役割などを紹介する動画を制作し、15日から公式ユーチューブチャンネルで公開しています。動画は、10分半と