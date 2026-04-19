土産物シリーズ「静岡クワザー」の第1弾として発売した「煮物合体シズオカオデン」今にも動き出しそうなロボットが描かれたふたを開ければ、おでんが現れる―。模型の生産地として知られる静岡県で、プラモデルをイメージした外箱に入った土産物シリーズ「静岡クワザー」が販売されている。企画した会社代表村田貴紀さん（34）は「プラモは、ふたを開ける瞬間が一番興奮する。同じように心を躍らせてほしい」と話す。（共同通信