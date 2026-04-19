【モデルプレス＝2026/04/19】BTS（ビーティーエス）が4月17日〜18日、東京ドームにてワールドツアーの日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催。2019年7月の『BTS WORLD TOUR ‘LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF’ - JAPAN EDITION』以来、約7年ぶりとなる来日公演は熱狂の渦に包まれた。【写真】BTSメンバー7年ぶり日本のステージに集結◆BTS、韓国アーティストとして過去最大規模のワールドツアー開催RM（アールエ