京都府南丹市で胸が締め付けられるような痛ましい事件が起きた。市立園部小学校に通う11歳の安達結希さんが、行方が分からなくなってから22日目に遺体で発見されたのだ。当初、結希さんは3月23日午前8時ごろ、学校の近くまで車で送られたのを最後に、行方不明になったとされていた。学校に設置されている防犯カメラにその姿は映っておらず、市内でも目撃情報や防犯カメラの記録は確認されていない。一時は「海外に行きたがっていた