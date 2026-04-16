人気フォークデュオ・ゆずのボーカル、北川悠仁の母・慈敬さんが亡くなったことが4月15日、発表された。SNSでは、その経歴や北川との意外な結びつきに驚きが広がっている。「15日、ゆずの所属事務所セーニャがホームページを更新し、母親が7日に死去したことを発表しました。『生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げますとともに、ここに謹んでご報告申し上げます』と記しています。芸能人が肉親の訃報を公式サイトで伝えるの