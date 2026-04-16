秋から春にかけて凛とした花をつけ、古くから人々を魅了してきたツバキ。約半世紀にわたり、その新たな品種を生み出してきた男性が、石川県野々市市にいます。ツバキに魅了されたその思いとは…陽光のもとに映える鮮やかな色彩。幾重にも連なり、複雑かつ繊細な花びら。和を象徴する花の一つ、ツバキです。石川県野々市市では、50年以上前からツバキを”市の花”に制定していて、市を縦断する通りの名前にも”つばき”の文字があり