石川県は16日、ポケモン・ウィズ・ユー財団（ポケモン財団）の仲介のもと、株式会社ポケモンから『ポケふた』（ポケモンデザインが描かれたマンホール蓋）を能登6市町に1枚ずつ寄贈を受け、29日から一般公開すると発表した。能登は2024年の元日に能登半島地震が発生。その後、豪雨被害も出ており、被災地の復興に向けた、にぎわい創出につながりそうだ。【写真】能登がポケモンの街に!?観光スポット一覧石川県は、ポケモン財団