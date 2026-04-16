京都府南丹市で児童の遺体が見つかった事件。死体遺棄の疑いで逮捕された父親が殺害についても認める供述をしていたことがわかりました。南丹警察署の前から報告です。捜査本部が置かれている京都府警南丹署からお伝えします。安達結希さん（11）が遺体で発見されてから4日目。結希さんの父親・安達優季容疑者（37）がきょう未明、死体遺棄の疑いで逮捕されました。警察の調べに対し、「私がやったことに間違いありません」と容疑