土壇場の9回、凡フライお見合いからピンチ招き…米大リーグのエンゼルスは15日（日本時間16日）、敵地ニューヨークでのヤンキース戦に4-5で逆転サヨナラ負けを喫した。1点リードの9回、遊撃の定位置付近に上がった凡フライを捕球できずにピンチを招きサヨナラ負け。壮絶な敗戦にファンから「一番情けなくて恥ずかしい」「どんだけ見苦しいんだよ」と嘆きが止まらない。事件は4-3とリードした9回裏に起こった。1死からヤンキー