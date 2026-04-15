記事ポイントGDEPソリューションズの「G-RAGon」は、Excel方眼紙や複雑なPDFの解析強化でRAGの初期回答精度を高めます。最新バージョンは、日本企業で使われやすい複雑なドキュメントをそのままナレッジ活用しやすくします。「AI・人工知能EXPO【春】2026」では、会場で製品の機能や導入イメージを確認できます。 GDEPソリューションズの「G-RAGon」が、Excel方眼紙や複雑なPDFへの対応を強化した最新バージョンを4月末にリリ