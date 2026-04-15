◇セ・リーグ広島5―2中日（2026年4月15日バンテリンD）広島が9回に好守を連発。リードを守って逃げ切り、連敗を4で止めた。3点リードでマウンドに上がった中崎が先頭・高橋に四球。ここで石伊の二遊間への強烈な打球を、二塁手の菊池が横っ飛びでキャッチした。プロの「スゴ技」はここから菊池は逆シングルで捕球したまま、二塁カバーに入った遊撃手の矢野にグラブトス。受けた矢野は二塁を踏んだ後、反時計回りに