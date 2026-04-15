古書には通常の読書にはない楽しみがある。『書物を楽しむあえて今、紙の本を読む理由』（朝日新書）を出した作家の林望さんは「ヤフーオークションには、江戸時代以前の古い本があれこれと出てくる。しかも多くの場合、古書店で買うよりもかなり安く手に入る」という――。撮影＝東川哲也（朝日新聞出版写真部映像部）■古書探しはヤフオクがいいワケ私が本を購入する際、今はほとんどがアマゾンとか、あるいは「日本の古本屋」