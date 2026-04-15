トヨタ自動車のカローラ６０年…「ダサい」乗り越え販売５７００万台

１９６６年に発売されたトヨタ自動車の主力車種「カローラ」は、今年で「還暦」を迎える。

時代とともに改良を重ね、初代から続くセダン型を軸にデザインを変えてきた。一時は平均的な車といった評価も見られたが、ここ３年は年１５０万台以上販売される人気ぶりだ。１５０以上の国と地域で累計５７００万台が販売され、ロングランに結びついた哲学と今後の展望を探る。

「８０点主義＋α」でライバルと差別化

カローラが登場した６６年の日本は、高度経済成長のまっただ中。人口が右肩上がりに増え、国民の所得も増え、車の所有が憧れだった時代だ。ライバル車の「サニー」や「スバル１０００」なども登場し、後に「マイカー元年」と呼ばれる時代だ。

６０年の年月を生き残った一因に、ライバル車との差別化を図る「８０点主義＋α」があった。

８０点を合格点（６０〜１００）の中間とした場合、カローラはプラスαで、一歩先を目指した。例えば、エンジン排気量をライバル車と比べて１００ｃｃ上回る１１００ｃｃとして加速性能で差をつけたり、速度計などのメーター類のデザインをスポーティーに仕立てたりと、所有者の満足感を高め、価格は手頃に抑えた。

安全・環境に即応

かつてカローラのエンジニアだったトヨタ博物館（愛知県長久手市）の榊原康裕館長（６０）は、「８０点主義＋αという考え方は、カローラに脈々と受け継がれていった」と振り返る。所有の満足だけでなく、安全や環境などの要請への対応も早かった。２代目（７０年発売）は、当時では珍しい３点式シートベルトを備え、３代目（７４年発売）は、排ガス規制に対応するなどの進化を続けた。

ベースを共通化しつつも、セダンだけでない大胆で多彩な車種展開も持ち味だ。人気漫画「頭文字（イニシャル）Ｄ」の主人公が乗る車と同じ型の「ハチロク」の愛称で親しまれている、５代目のクーペ型（８３年発売）のほか、現行の１２代目のモデルで、初のスポーツ用多目的車（ＳＵＶ）型も登場し、高い人気を集めている。

自動車普及期を駆け抜けた年配の方は、時代の平均的なニーズを集約した印象から、「セダン」「定番」「古くさい」「ダサい」などのイメージを持つ人もいるのではないだろうか。

ＳＵＶ初登場 次はＥＶ示唆

自動車の歴史に詳しい地経学研究所の鈴木均主任研究員は、「バブル時代に外車に乗る人が増えてきたことに加え、壊れにくいことが災いして『祖父母が大切に乗っている車』という存在になってしまったのではないか」と分析する。