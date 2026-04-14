【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SKY-HIが、4月15日にリリースするアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される楽曲「Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)」のライブ映像を公開した。 ■“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす1曲 本映像は、2025年12月に開催されたバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best