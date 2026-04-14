SKY-HI「Future In My Pocket」ライブ映像公開！STARGLOW・TAIKI＆GOICHIが参加

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SKY-HIが、4月15日にリリースするアルバム『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』に収録される楽曲「Future In My Pocket feat. TAIKI (STARGLOW), GOICHI (STARGLOW)」のライブ映像を公開した。

■“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす1曲

本映像は、2025年12月に開催されたバースデーライブ『SKY-HI Birthday Bash 2025 -The Best Revenge-』で初披露された際のパフォーマンスが収められたもの。

楽曲タイトルにちなみ、“ポケット”を想起させるように、同一画面内に複数の映像がパッチワーク状に展開されるユニークな編集が施されており、初披露ならではのフレッシュな熱量に加え、楽曲の持つストーリーと遊び心を視覚的にも表現している。

本楽曲には、ライブ当時、デビュー前だったSTARGLOWのTAIKI、GOICHIが客演として参加。VLOTによる哀愁あるメロディと、セクシードリルマナーのビートが織りなすサウンドの上で、それぞれの過去と未来が交差し、少年時代の夢が現実へと動き出すようなストーリーが展開されている。

かつてTAIKIが「14th Syndrome」で描いた“5年後の約束”が、実際の成長とともにアップデート。今作ではSKY-HI、TAIKI、GOICHIの3人が同じ夢を見据えてラップを交わすことで、“夢を追い続けること”へのリアルな想いと希望を鳴らす1曲となっている。

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

ALBUM『Success Is The Best Revenge -Deluxe Edition-』

■関連リンク

SKY-HI OFFICIAL SITE

https://skyhi.tokyo/