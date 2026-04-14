ティーケーピー [東証Ｇ] が4月14日大引け後(15:30)に決算を発表。26年2月期の連結経常利益は前の期比56.2％増の90.9億円に拡大し、27年2月期も前期比6.6％増の97億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、4期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である12-2月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.2倍の36.9億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.6％→11.2％