ロックバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアムでの“伝説”のステージを収めた映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』のライブ演奏シーンが解禁された。【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像同映画は、エモやロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなパフォーマンスで、日本のみならず世界中のファンを熱狂させるグローバル