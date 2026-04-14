ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画から「The Beginning」ライブ映像解禁
ロックバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアムでの“伝説”のステージを収めた映画『ONE OK ROCK DETOX JAPAN TOUR 2025 AT NISSAN STADIUM IN CINEMAS』のライブ演奏シーンが解禁された。
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同映画は、エモやロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなパフォーマンスで、日本のみならず世界中のファンを熱狂させるグローバルバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアム公演の熱演を収録。同公演は、ファンのあいだで“伝説”ともされる展開と盛り上がりを見せたステージとなった。4月17日の日本公開を皮切りに、順次全世界で公開される。
解禁されたのは「The Beginning」のライブ演奏シーン。ステージに立つTaka（Vo）が熱を帯びたボーカルを響かせると、その魂を振り絞るような歌声に応えるかのように、7万人の観客が次々と拳を突き上げる。激しく点滅する照明の中で熱演を繰り広げるメンバーの姿や、音楽に身を委ねる観客たちの姿が映し出され、スタジアム全体がひとつになっていく。映像の終盤、スポットライトを一身に浴びたTakaが全身を使って絶唱する姿は圧巻だ。
ライブ映画の監督を務めた雨包氏は、本作について「4人の人間としての表情や息遣い、汗の一滴まで、その生き様がむき出しになる瞬間を逃がさないことだけを考えていました」と語っている。
さらに、映画の公開を記念して、入場者プレゼント「MOVIE TICKET CARD」の配布も決定した。表面には、熱狂のステージで天に拳を突き上げるTakaのシルエットを捉えたメインビジュアルをデザイン。裏面にはライブのセットリストが記載されており、ライブの熱気が蘇るファン必携のメモリアルなアイテムとなっている。
特典は通常版に加え、SCREENX版、4DX版、ULTRA 4DX版の全上映フォーマット共通で、公開日の4月17日より各劇場にて数量限定で配布される。また、公式オリジナルグッズが公開日当日の各劇場オープン時より発売開始となる（一部劇場・商品を除く）。さらに、同日午前11時より「TOHO theater STORE」にて通信販売も実施される。
【動画】ONE OK ROCK、日産スタジアム公演映画「The Beginning」ライブ映像
同映画は、エモやロックを軸にしたサウンドとアグレッシブなパフォーマンスで、日本のみならず世界中のファンを熱狂させるグローバルバンド・ONE OK ROCKが、昨年8月31日に開催した横浜・日産スタジアム公演の熱演を収録。同公演は、ファンのあいだで“伝説”ともされる展開と盛り上がりを見せたステージとなった。4月17日の日本公開を皮切りに、順次全世界で公開される。
ライブ映画の監督を務めた雨包氏は、本作について「4人の人間としての表情や息遣い、汗の一滴まで、その生き様がむき出しになる瞬間を逃がさないことだけを考えていました」と語っている。
さらに、映画の公開を記念して、入場者プレゼント「MOVIE TICKET CARD」の配布も決定した。表面には、熱狂のステージで天に拳を突き上げるTakaのシルエットを捉えたメインビジュアルをデザイン。裏面にはライブのセットリストが記載されており、ライブの熱気が蘇るファン必携のメモリアルなアイテムとなっている。
特典は通常版に加え、SCREENX版、4DX版、ULTRA 4DX版の全上映フォーマット共通で、公開日の4月17日より各劇場にて数量限定で配布される。また、公式オリジナルグッズが公開日当日の各劇場オープン時より発売開始となる（一部劇場・商品を除く）。さらに、同日午前11時より「TOHO theater STORE」にて通信販売も実施される。