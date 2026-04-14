【第22話】 4月14日 無料公開 第22話「虚勢」を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は、近江のこ氏によるマンガ「もうやめて回復しないで賢者様！」第22話「虚勢」をヤンチャンWebで無料公開した。 第22話では、プリーチェの住む町に、スライムの大群が押し寄せる。勇気を振り絞って戦う彼女だったが……。 ヤンチャンWebでは最新話となる第23話「シルミルクとプリーチェ」も7