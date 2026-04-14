モデルでタレントの益若つばさ（40）が14日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「miumiuの受注会行ったよ」と書き出した益若。「新作沢山着ました！」とつづってオフショットをアップした。「身長150cmで、サイズは大体36とかです！ミニすぎるものがあると38にしたり、34にしたり、デザインによって変えます！ご参考までに」と伝えて「ワンピやトップスと色々オーダーした」と回想。「miumiu青山店とか伊