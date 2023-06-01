京都府南丹市で、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなってから13日で3週間ですが、事態が大きく動きました。13日午後、南丹市の山林から子どもとみられる遺体が見つかりました。

■子どもとみられる遺体を搬送か

13日午後9時半ごろ、山林の中で見つかった遺体が車で運ばれていったとみられます。

「遺体を乗せたとみられる車が、山の中から出てきました」

13日、事態は大きく動きました。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「このあたりで子どもの遺体が見つかったとみられる」

京都府南丹市の山林内で午後4時45分ごろ、子どもとみられる遺体が見つかったのです。

■山林へと続く道は規制 山中には複数の捜査員の姿

夜の山の周辺に集まった緊急車両。山林へと続く道には警察官が立ち、通行を規制していました。

南丹市では先月23日から、小学6年生の安達結希くんの行方がわからなくなっています。3週間、懸命な捜索が続いていました。

午後7時半すぎ、普段なら暗闇が広がっているはずの山中に光が見えました。そこには、黄色い天幕と青いシートで囲われた場所が。その中には光がともっていて、その周辺には、複数の捜査員の姿がありました。

さらに、この囲いから離れた場所にも捜査員の姿が見られ、周囲を照らして、なにか作業をしている様子が確認できました。ここで、遺体が見つかったのでしょうか。

この場所は、結希くんの姿が最後に確認された小学校から南西に2キロほどにあり、結希くんの自宅との間に位置しています。

■遺体発見…死後相当な時間か 結希くんかはわからず

京都府警によりますと、この山林内で、捜索中の警察官があおむけに倒れている遺体を発見したといいます。遺体の性別は不明で、亡くなってから相当な時間がたっているとみられるということです。

服装は、濃紺のフリース、ベージュのズボン姿で、靴は履いていなかったものの靴下ははいていたといいます。

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結希くんが当時着ていたという服装。濃紺のフリースとベージュのズボンを身につけていました。（情報提供を求める張り紙より）

いまのところ、見つかった遺体が結希くんであるかどうかはわかっていません。

■近隣住民「子どもが来るのはあり得ないと思う」

遺体が見つかったとみられる場所の周辺は。

岩粼陽フィールドキャスター（news zero）

「右側に山があり、左側は田んぼが広がっていますが、真っ暗で何も見えません」

このあたりについて、近くに住む人は。

――このあたりはどういう場所

近隣住民

「山に囲まれてて畑とか田んぼが多い。人通りも少ないですし、夜になったら暗くなるので子どもが来るのはあり得ないと思う」

また、遺体が見つかった山を所有しているという男性は。

――あそこ（山）に人が入ることは

遺体が見つかった山の所有者

「第三者は入れないようにひもを引っ張ったり、わざと入り口の草は刈らないで細い道に見せて、外部の人が入りにくいような状態はつくっている」

男性は11日、山に山菜を採りに入ったといいますが。

遺体が見つかった山の所有者

「小一時間近く、しばらくいた場所なんです。そういうにおいとか変わった感じは一切なかった」

■“手がかり”見つかった山と別の山林で遺体発見か

この山で、一体なにがあったのでしょうか。警察によりますと、結希くんは小学校近くの駐車場で父親の車を降りたのを最後に、行方がわからなくなったといいます。

その姿は、学校や市内に設置された防犯カメラに映っておらず、目撃情報もありません。

こうした中、先月29日に結希くんが通学に使っていたリュックサックが市内の山中で見つかり、12日には、別の山のふもとで、結希くんが履いていたものと特徴が似た靴が見つかっています。

そして13日、それぞれの手がかりが見つかった山とは別の山林で、遺体が発見されたとみられます。

■遺体発見の山林での捜索活動 複数の住民「きょうが初めて」

これまでに、のべ1000人の警察官が捜索にあたっている南丹市内。住民は今回、遺体が見つかった山林での捜索活動について。

――警察の捜索はあった

近隣住民

「きょうが初めてだと思う」

――このあたり警察の捜索は

近隣住民

「全然初めて。きょう初めて（警察）見て、びっくりした」

警察が捜索に入ったのは、13日が初めてだったと複数の住民が答えました。

見つかった遺体の死因はわかっておらず、京都府警は14日午前中にも司法解剖を行い、詳しく調べるとしています。

（4月13日放送『news zero』より）