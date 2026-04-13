模擬銃を使って熊の緊急銃猟の流れを確認する秦野市の猟友会メンバー＝１３日、秦野自動車学校クマやイノシシによる人的被害の可能性がある場合に市街地などでの発砲を認める「緊急銃猟」の訓練が１３日、神奈川県秦野市内で行われた。首都圏の１都３県では初めてで、県警や市、地元猟友会などから約６０人が参加した。住宅街にクマが出没したことを想定。関係団体による情報伝達やドローンを用いた捜索、猟友会による銃猟までの