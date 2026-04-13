模擬銃を使って熊の緊急銃猟の流れを確認する秦野市の猟友会メンバー＝１３日、秦野自動車学校

クマやイノシシによる人的被害の可能性がある場合に市街地などでの発砲を認める「緊急銃猟」の訓練が１３日、神奈川県秦野市内で行われた。首都圏の１都３県では初めてで、県警や市、地元猟友会などから約６０人が参加した。住宅街にクマが出没したことを想定。関係団体による情報伝達やドローンを用いた捜索、猟友会による銃猟までのプロセスを確認した。

昨年９月に法制化された緊急銃猟制度では、クマやイノシシが出没した際に▽人の日常生活圏への侵入▽緊急性が認められる▽銃猟以外での捕獲が困難▽人に弾丸が到達する恐れがない−などの条件を満たす場合に市町村長の委託を受けた者が日常生活圏で銃猟ができる。環境省によると、今年３月２７日までに６０件の緊急銃猟が行われ、対象の大半がツキノワグマだった。県内ではまだ行われていない。

この日の訓練では通報を受けて秦野市が現地本部を設置し、猟友会が組織する「市鳥獣被害対策実施隊」を招集。警察や市が地域住民に避難を呼びかけ、最後には市長の許可を得た実施隊が模擬銃を構え、警察官が扮（ふん）するクマが絶命したことを確かめて終了した。