秋田朝日放送 明治時代から続く伝統のだるま祭りが秋田市で行われ、だるまを求める人たちでにぎわいました。 秋田市大町の星辻神社のだるま祭りは、１３日までの２日間行われました。平日の１３日も縁起物のだるまを買い求める人でにぎわいました。 だるまには火伏せの願いが込められていて、「期間中に雨が降るとその年は大きな火事が起こらない」という言い伝えが残されています。また、商売繁盛や家内安全のご利益も