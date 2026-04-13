ソフトバンクは13日、杉山一樹投手（28）が佐賀市内の病院で左手第5中手骨骨幹部骨折にともなう接合術を受けたと発表した。競技復帰までは1、2カ月の見通し。杉山は11日の日本ハム戦（エスコン）で4点リードの9回に登板したが、1失点した自身の内容に納得がいかず、ベンチを殴打して負傷していた。昨季は途中から抑えに転向し、最優秀救援投手に輝いたが、今季は7試合で4セーブ、防御率9・00と結果がともなわなかった。