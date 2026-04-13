プロ野球・ロッテは13日、長島幸佑投手、捕手の富山紘之進選手、外野手の藤田和樹選手の育成3選手をBCリーグの千葉スカイセイラーズ(株式会社千葉県民球団)に派遣することが発表されました。派遣期間は4月24日から9月5日までを予定。それぞれコメントを発表しています。▽長島幸佑投手「チームの勝利に少しでも多く貢献できるよう、自分に求められる役割を意識しながら日々取り組んでいきます。その中で、自分自身もしっかりレベル