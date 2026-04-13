欧州サッカー欧州サッカー、ベルギー1部ゲンクの23歳MF横山歩夢が12日（日本時間13日）、プレーオフ2・第2節ルーヴェン戦で、トップチームデビューを果たした。堂々たるプレーぶりに期待の声が相次いだ。横山は切れ味鋭いドリブル突破が魅力のアタッカー。2024年にサガン鳥栖からバーミンガム（イングランド）へ移籍し、昨年2月に日本代表FW伊東純也が所属するゲンクへ。セカンドチームで研鑽を積み、この日、待望の瞬間を迎え