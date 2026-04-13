欧州サッカー

欧州サッカー、ベルギー1部ゲンクの23歳MF横山歩夢が12日（日本時間13日）、プレーオフ2・第2節ルーヴェン戦で、トップチームデビューを果たした。堂々たるプレーぶりに期待の声が相次いだ。

横山は切れ味鋭いドリブル突破が魅力のアタッカー。2024年にサガン鳥栖からバーミンガム（イングランド）へ移籍し、昨年2月に日本代表FW伊東純也が所属するゲンクへ。セカンドチームで研鑽を積み、この日、待望の瞬間を迎えた。

0-0の後半32分から途中出場を果たすと、その7分後には持ち味を発揮した。左サイドでボールを受け攻め上がると、カットインから右足を一閃。シュートは惜しくもゴール右へ逸れたが、プレーに場内はどよめいた。

試合はスコアレスドロー。DAZN公式Xがデビュー戦の映像を公開。日本では深夜に行われたこの試合、前半のみで交代した伊東が不在となった中、逸材アタッカーの堂々たるプレーぶりに、ファンから続々と熱い視線が注がれた。

「トップで出てるやん！」

「横山デビューしてるー！！！」

「やっとトップデビューか」

「横山君ついにトップデビュー！」

「これからコンスタントに出場して得点決めていって欲しい」

「デビュー戦でいきなり得意のカットインからシュートまで行けるの、メンタル強すぎますね」

ゲンクはレギュラーシーズンを7位で終え、来季のUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）出場権を争うプレーオフ2に参戦中。今週末の第3節（18日）でウェステルローと対戦する。



（THE ANSWER編集部）