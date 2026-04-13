この記事をまとめると ■アウトドアブームなどの影響もありカーゴトレーラーの需要が増えている ■牽引する物によっては牽引免許が必要になる場合がある ■運転が難しくなるのはもちろん高速道路の料金なども変わってくる カーゴトレーラーって本当に便利？ アウトドアブームが本格的に定着した近年、キャンプやBBQへ向かうクルマの後部にカーゴトレーラーを連結した車両を目にする機会が増えている。｢あれは自分のクルマでもで