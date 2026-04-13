カルデロン戦から一夜明けボクシングのバンタム級ノンタイトル10回戦から一夜明けた12日、IBF世界バンタム級5位・秋次克真が取材に応じた。前夜は、東京・両国国技館で元世界同級ランカーのホセ・カルデロン（メキシコ）に0-2（94-96×2、95-95）で判定負け。米ロサンゼルスに拠点を置く逆輸入ボクサー。アメリカでの生活とファイトマネーの使い道を明かした。戦績は28歳の秋次が14勝（4KO）1敗、22歳のカルデロンが15勝（6KO）3