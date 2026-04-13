開催：2026.4.13 会場：リグリー・フィールド 結果：[カブス] 7 - 6 [パイレーツ] MLBの試合が13日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。 カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。 1回表、1番 オニール・クルーズ 3球目を打ってセンターへのホ&