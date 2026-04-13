開催：2026.4.13

会場：リグリー・フィールド

結果：[カブス] 7 - 6 [パイレーツ]

MLBの試合が13日に行われ、リグリー・フィールドでカブスとパイレーツが対戦した。

カブスの先発投手はジェームソン・タイヨン、対するパイレーツの先発投手はバッバ・チャンドラーで試合は開始した。

1回表、1番 オニール・クルーズ 3球目を打ってセンターへのホームランでパイレーツ得点 CHC 0-1 PIT

2回表、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでパイレーツ得点 CHC 0-5 PIT

3回裏、8番 ダンスビー・スワンソン 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでカブス得点 CHC 1-5 PIT、2番 モイセス・バレステロス 2球目を打ってセンターへのホームランでカブス得点 CHC 2-5 PIT

5回表、2番 ブランドン・ロー 初球を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 CHC 2-6 PIT

5回裏、3番 アレックス・ブレグマン 初球を打ってレフトへの犠牲フライでカブス得点 CHC 3-6 PIT

7回裏、3番 アレックス・ブレグマン 5球目を打ってセカンドポップフライ 3塁ランナーは本塁へでカブス得点 CHC 4-6 PIT

8回裏、9番 マイケル・ブッシュ 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 5-6 PIT、さらにレフトが悪送球でカブス得点 CHC 6-6 PIT

9回裏、6番 カーソン・ケリー 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでカブス得点 CHC 7-6 PIT

試合は7対6でカブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はカブスのダニエル・パレンシアで、ここまで1勝0敗1S。負け投手はパイレーツのホセ・ウルキーディで、ここまで0勝1敗1S。

なお、カブスの鈴木誠也はこの試合で3打数、0安打、0打点、打率は.200となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-13 06:31:37 更新