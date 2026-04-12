１２日放送のテレビ朝日系「高校バスケ世界への挑戦ＮＢＡライジングスターズ・インビテーショナル日本予選」で、ＮＢＡ・レイカーズの八村塁に独占インタビュー。昨年、中高生に直接指導を行う３日間のキャンプ「ＢＬＡＣＫＳＡＭＵＲＡＩ」を開催した八村が、日本バスケットボールの未来への思いを語った。ＮＢＡ入りに必要なことは？の問いに「いつも言ってるのは、自分をどれだけ信じられるかということですね」と八村