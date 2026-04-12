１２日放送のテレビ朝日系「高校バスケ世界への挑戦 ＮＢＡライジングスターズ・インビテーショナル日本予選」で、ＮＢＡ・レイカーズの八村塁に独占インタビュー。昨年、中高生に直接指導を行う３日間のキャンプ「ＢＬＡＣＫ ＳＡＭＵＲＡＩ」を開催した八村が、日本バスケットボールの未来への思いを語った。

ＮＢＡ入りに必要なことは？の問いに「いつも言ってるのは、自分をどれだけ信じられるかということですね」と八村。「富山という小さいところで生まれて、中学校のバスケチームに入って、そこからＮＢＡに行くなんてばかげた話。でも信じてたんですよね。本当にＮＢＡに行けるってわかってたんですよ」と、自身を振り返った。

「今、そういう（ＮＢＡを目指す）子どもは日本にそんなにいないと思うんですよ。僕が言いたいのは、ＮＢＡっていうのは身近な存在だってことです。昔は遠かったんですよ。それを近づけたかった」と、キャンプを開催した理由を説明した。

そして「ＮＢＡをやっていく中で、後につなげたいという気持ちが出てきて。今、現役でやってるから、自分の生の思いや言葉が出てくるんじゃないかと思って。僕のＮＢＡキャリアが成功したかしないかが変わってくるのがわかっていて、子どもたちに伝えようと思ってやっている」と語った。