五輪メダリストの高梨沙羅さんがファーストピッチ■日本ハム ー ソフトバンク（12日・エスコンフィールド）ノルディックスキー女子ジャンプの高梨沙羅さんが12日、エスコンフィールドで行われた日本ハム-ソフトバンク戦の試合前にファーストピッチに登場した。北海道出身の高梨さんの“凱旋登板”に、球場は温かい拍手に包まれた。マウンドに上がった五輪メダリストに視線が注がれた。高梨さんは背番号8のユニホームを着て登場