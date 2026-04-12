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◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦王者タノンサック・シムシー―セルジオ・メンドーサ▽ライト級（契約体重６０・０キロ以下）８回戦力石政法―リト・バデナス▽東日本新人王ライト級（６１・２キロ以下）予選４回戦山口聖矢―荒川大樹（１３日、東京・後楽園ホール）前日計量が１２日、東京・文京区の東京ドームシティ内「ブルーイング」で行われ、契約体重６０・