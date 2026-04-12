◆プロボクシング ▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦 王者タノンサック・シムシー―セルジオ・メンドーサ▽ライト級（契約体重６０・０キロ以下）８回戦 力石政法―リト・バデナス▽東日本新人王ライト級（６１・２キロ以下）予選４回戦 山口聖矢―荒川大樹（１３日、東京・後楽園ホール）

前日計量が１２日、東京・文京区の東京ドームシティ内「ブルーイング」で行われ、契約体重６０・０キロ以下（ライト級相当）のノンタイトル８回戦で再起を目指すＩＢＦ世界スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）９位の力石政法（３１）＝大橋＝はリミットの６０・０キロで一発パス。対戦相手のＷＢＡアジア・スーパーフェザー級王者リト・バデナス（２５）＝フィリピン＝はリミットから９００グラム軽い５９・１キロでクリアした。

戦績は力石が１６勝（１１ＫＯ）２敗、８勝（７ＫＯ）２敗１分け。

計量後、両選手は囲み取材に応じ、力石は「納得の仕上がり。完全、完璧に仕上がりました」と言葉を重ねて状態の良さをアピールした。初対面のバデナスの印象を聞かれると「いい体つきをしているなと思いました。ずっと連続ＫＯ勝ちをしてい勢いもある。若い選手ですが、格下とも思っていないですし…。リラックスしながらも、すごく自分を追い込めて練習ができました」と現在、７連続ＫＯ勝利中の相手に警戒を見せながらも、充実した調整の手応えを口にした。

昨年５月に世界初挑戦。エドアルド・ヌニェス（メキシコ）＝とＩＢＦ世界スーパーフェザー級王座決定戦で対戦したが判定負けした。「本当の自分をお見せできなくて、悔しくて歯がゆい面がずっと残っていて…。常に試合のことは忘れたことがなかった」という。兄のＩＢＦ世界フライ級（５０・８キロ以下）王者・矢吹正道（３３）＝緑＝とは特にボクシングについての話はしておらず「日常会話しか、していないですね」という。

「ずっと、なんか…モヤモヤした気持ちが残っていたんですけど、明日、本当の自分の実力を出して、このモヤモヤをなくしたいと思う」と力石。１１か月ぶりの再起戦となるが、「内容のある勝ち方にはこだわりたい」という。「ただ、そのぶん、スキが出ちゃう。そこを狙われる可能性もあるので、そのへんは臨機応変に見ながら、慎重かつ大胆にやっていけたらと思う」と力石。試合前夜は恒例の“勝ち飯”である焼き肉を食べて、パワー全開で臨むつもりだ。