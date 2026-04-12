＜第164話です。165話はこちら＞【つづきを読む】この【自画像】から妻だけが気づいた武市半平太の覚悟。そして妻は【ある物】を武市に差し入れて…？坂本竜馬の奇跡の生涯を「コウノドリ」の鈴ノ木ユウが描く「竜馬がゆく」。「週刊文春」で好評連載中の本作ですが、「文春オンライン」でも連載中です。試し読みは（1話目はこちら）です。1巻〜15巻が発売中。最新コミックス第15巻大好評発売中です！今回が164話