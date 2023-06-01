エールディヴィジ 25/26の第30節 スパルタとPSVの試合が、4月12日01:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。 スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、リカード・ペピ（FW）、パウル・ワナー（MF）らが先発に名を連