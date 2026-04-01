エールディヴィジ 25/26の第30節 スパルタとPSVの試合が、4月12日01:45にスパルタスタディオン・ヘト・カスティールにて行われた。

スパルタは三戸 舜介（MF）、トビアス・ローリッセン（FW）、フィト・ファンクローイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するPSVはイバン・ペリシッチ（FW）、リカード・ペピ（FW）、パウル・ワナー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。PSVのフース・ティル（MF）のアシストからリカード・ペピ（FW）がヘディングシュートを決めてPSVが先制。

ここで前半が終了。0-1とPSVがリードしてハーフタイムを迎えた。

58分、スパルタが選手交代を行う。三戸 舜介（MF）からキャスパー・テルホ（FW）に交代した。

64分、スパルタが選手交代を行う。マイク・クレイン（MF）からヒアニノ・フィアネロ（DF）に交代した。

70分、PSVは同時に2人を交代。イバン・ペリシッチ（FW）、ノア・フェルナンデス（MF）に代わりクハイブ・ドリウエック（FW）、ジョエル・バンデンバーグ（MF）がピッチに入る。

80分PSVに貴重な追加点が入る。クハイブ・ドリウエック（FW）のアシストからイスマエル・サイバリ（MF）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、PSVが0-2で勝利した。

なお、スパルタに所属する三戸 舜介（MF）は先発し58分までプレーした。

2026-04-12 04:11:08 更新