11日から福岡市の天神中央公園で開催されているのは、インドを体感できるイベント「ナマステ福岡」です。今回が10回目の開催で、26のブースで提供されるインド料理や雑貨が、訪れた人たちを迎えます。カレーを食べた森野里奈記者は「おいしい！スパイスが効いているんですが チーズと合っていてクセになります」と舌鼓を打ちました。訪れた人たちも「カレーが楽しみで来ました。スパイシーでおいし