◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）阪神の伏見寅威捕手（35）は「8番・捕手」で先発出場。2回に阪神移籍後初安打をマークした。2―0の2回2死走者なしでの第1打席に、待望の瞬間がやって来た。中日先発・大野が投じた、初球の143キロ低め直球を捉えて左前打をマーク。出場7試合目、14打席目でうれしい快音が響いた。記念球は三塁ベンチへ回収された。